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Даниил Медведев — Андрей Рублёв: текстовая трансляция матча четвертьфинала US Open

Даниил Медведев — Андрей Рублёв: текстовая трансляция матча четвертьфинала US Open
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Сегодня, 6 сентября, состоится российское дерби в четвертьфинале Открытого чемпионата США. За выход в 1/2 финала соревнований поборются Даниил Медведев, третья ракетка мира, и Андрей Рублёв, восьмая ракетка мира. Матч спортсменов поставлен вторым запуском на «Стадионе Артура Эша» и начнётся приблизительно в 20:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Даниила Медведева и Андрея Рублёва за выход в полуфинал US Open.

Ранее на уровне ATP россияне играли друг с другом семь раз. По победам в личных встречах, каждая из которых проходила на харде, лидирует Даниил Медведев со счётом 5-2. Однако в последних двух из трёх встреч теннисистов победа оставалась за Андреем Рублёвым: спортсмен выиграл полуфинал «Мастерса» в Цинциннати (2021) и матч на Итоговом турнире ATP (2022). В последнем личном противостоянии Медведев снова брал верх: он выиграл финал турнира в Дубае (2023).

Отметим, что в этом матче Андрей Рублёв будет бороться за первый в карьере полуфинал на турнирах «Большого шлема».

US Open (м). 1/4 финала
06 сентября 2023, среда. 20:30 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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