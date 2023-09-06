Даниил Медведев — Андрей Рублёв: текстовая трансляция матча четвертьфинала US Open

Сегодня, 6 сентября, состоится российское дерби в четвертьфинале Открытого чемпионата США. За выход в 1/2 финала соревнований поборются Даниил Медведев, третья ракетка мира, и Андрей Рублёв, восьмая ракетка мира. Матч спортсменов поставлен вторым запуском на «Стадионе Артура Эша» и начнётся приблизительно в 20:30 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Даниила Медведева и Андрея Рублёва за выход в полуфинал US Open.
Ранее на уровне ATP россияне играли друг с другом семь раз. По победам в личных встречах, каждая из которых проходила на харде, лидирует Даниил Медведев со счётом 5-2. Однако в последних двух из трёх встреч теннисистов победа оставалась за Андреем Рублёвым: спортсмен выиграл полуфинал «Мастерса» в Цинциннати (2021) и матч на Итоговом турнире ATP (2022). В последнем личном противостоянии Медведев снова брал верх: он выиграл финал турнира в Дубае (2023).
Отметим, что в этом матче Андрей Рублёв будет бороться за первый в карьере полуфинал на турнирах «Большого шлема».
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