Се Шувэй и Синьюй Ван в сложном матче одолели Гауфф и Пегулу и вышли в 1/2 финала US Open
Поделиться
Представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй и её партнёрша по парному разряду китаянка Синьюй Ван пробились в полуфинал Открытого чемпионата США. В сложнейшем матче 1/2 финала теннисистки в трёх сетах обыграли третьих сеяных американок Кори Гауфф и Джессику Пегулу. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 3:6, 6:4.
Спортсменки провели на корте 2 часа 12 минут. По ходу встречи Се Шувэй и Синьюй Ван выполнили один эйс, реализовали шесть брейк-пойнтов из семи и допустили две двойные ошибки. На счету Кори Гауфф и Джессики Пегулы — две подачи навылет, 7 реализованных брейк-пойнтов из 18 и три двойные ошибки.
Далее Се Шувэй и Синьюй Ван, восьмые сеяные, встретятся с Габриэлой Дабровски (Канада) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия), 16-ми по посеву.
Комментарии
- 7 сентября 2023
-
00:20
-
00:14
-
00:09
-
00:01
- 6 сентября 2023
-
23:48
-
23:47
-
23:26
-
23:25
-
23:20
-
23:13
-
23:04
-
22:50
-
22:39
-
22:32
-
22:27
-
21:58
-
21:45
-
21:34
-
21:23
-
21:19
-
20:53
-
20:52
-
20:40
-
20:28
-
20:28
-
19:55
-
18:42
-
17:52
-
17:44
-
17:30
-
16:00
-
15:42
-
15:05
-
14:20
-
13:35
Партнерский контент