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Се Шувэй и Синьюй Ван в сложном матче одолели Гауфф и Пегулу и вышли в 1/2 финала US Open

Се Шувэй и Синьюй Ван в сложном матче одолели Гауфф и Пегулу и вышли в 1/2 финала US Open
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Представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй и её партнёрша по парному разряду китаянка Синьюй Ван пробились в полуфинал Открытого чемпионата США. В сложнейшем матче 1/2 финала теннисистки в трёх сетах обыграли третьих сеяных американок Кори Гауфф и Джессику Пегулу. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 3:6, 6:4.

Спортсменки провели на корте 2 часа 12 минут. По ходу встречи Се Шувэй и Синьюй Ван выполнили один эйс, реализовали шесть брейк-пойнтов из семи и допустили две двойные ошибки. На счету Кори Гауфф и Джессики Пегулы — две подачи навылет, 7 реализованных брейк-пойнтов из 18 и три двойные ошибки.

Далее Се Шувэй и Синьюй Ван, восьмые сеяные, встретятся с Габриэлой Дабровски (Канада) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия), 16-ми по посеву.

US Open — парный разряд (ж). 1/4 финала
06 сентября 2023, среда. 21:45 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
К. Гауфф Д. Пегула
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 3 		6 4
7 7 		3 6
         
Се Шувэй
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
Синьюй Ван
Китай
Синьюй Ван
С. Шувэй С. Ван
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