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Федерер назвал главного претендента на победу на Открытом чемпионате США

Федерер назвал главного претендента на победу на Открытом чемпионате США
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Швейцарский теннисист Роджер Федерер, завершивший профессиональную спортивную карьеру в прошлом сентябре, назвал имя главного, по его мнению, претендента на победу на текущем Открытом чемпионате США.

«Я бы поставил на Новака Джоковича. Это безопасная ставка», — приводит слова Федерера Sports Illustrated.

На US Open Джокович уже дошёл до четвертьфинала и поборется за выход в полуфинал с 20-летним американцем Беном Шелтоном.

Напомним, сербский теннисист является 23-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», Открытый чемпионат США покорялся ему трижды за карьеру: в 2011, 2015 и 2018 годах. В текущем сезоне Новак Джокович выиграл два «Шлема» (Australian Open и «Ролан Гаррос»), а также играл в финале Уимблдона.

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