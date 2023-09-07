Федерер назвал главного претендента на победу на Открытом чемпионате США

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, завершивший профессиональную спортивную карьеру в прошлом сентябре, назвал имя главного, по его мнению, претендента на победу на текущем Открытом чемпионате США.

«Я бы поставил на Новака Джоковича. Это безопасная ставка», — приводит слова Федерера Sports Illustrated.

На US Open Джокович уже дошёл до четвертьфинала и поборется за выход в полуфинал с 20-летним американцем Беном Шелтоном.

Напомним, сербский теннисист является 23-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», Открытый чемпионат США покорялся ему трижды за карьеру: в 2011, 2015 и 2018 годах. В текущем сезоне Новак Джокович выиграл два «Шлема» (Australian Open и «Ролан Гаррос»), а также играл в финале Уимблдона.