Медведев: нужно быть готовым на 11 из 10, чтобы попытаться обыграть Алькараса

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о предстоящей встрече с испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале US Open — 2023.
«Нужно играть на 11 из 10, чтобы одолеть Алькараса, потому что он очень силён. Думаю, на этом турнире он проиграл один сет. Это невероятно. В двух последних встречах Карлос обыграл меня, скажем так, довольно легко. Я не бросаю борьбу и постараюсь стать лучше, но мне нужно быть готовым на 11 из 10, чтобы попытаться обыграть Карлоса.
Он обладает всеми ударами, и это усложняет игру против Карлоса. У него есть дополнительная мощь. Но в теннисе всегда можно обыграть кого угодно. Есть игроки, побеждавшие Новака Джоковича. Есть те, кто обыгрывал Рафу Надаля даже на грунте, что практически невозможно. То же самое и с Карлосом. Каждый раз, играя с ним, я стараюсь победить», — сказал Медведев на пресс-конференции.
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