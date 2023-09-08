US Open — 2023, женщины: турнирная сетка и результаты всех матчей 11-го игрового дня
Поделиться
Сегодня, 8 сентября, завершился 11-й игровой день на Открытом чемпионате США – 2023 у женщин. Состоялись полуфинальные матчи турнира, в которых американская теннисистка Кори Гауфф встретилась с чешкой Каролиной Муховой, а белоруска Арина Соболенко сыграла с представительницей США Мэдисон Кис.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.
Теннис. US Open — 2023, женщины. Результаты 11-го игрового дня
Кори Гауфф (США, 6) – Каролина Мухова (Чехия, 10) – 6:4, 7:5.
Мэдисон Кис (США, 17) – Арина Соболенко (Беларусь, 2) – 6:0, 6:7 (1:7), 6:7 (5:10).
Женский хардовый турнир «Большого шлема» US Open — 2023 продлится до 9 сентября. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.
Комментарии
- 8 сентября 2023
-
09:10
-
08:30
-
08:29
-
08:22
-
07:57
-
06:53
-
06:46
-
06:19
-
06:14
-
06:11
-
05:00
-
04:51
-
04:14
-
03:52
-
03:24
-
00:39
- 7 сентября 2023
-
23:25
-
22:38
-
21:58
-
21:37
-
21:08
-
20:47
-
19:55
-
19:07
-
19:04
-
18:41
-
17:25
-
16:28
-
16:12
-
16:05
-
14:13
-
13:57
-
13:25
-
13:01
-
12:57
Партнерский контент