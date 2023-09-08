US Open — 2023, женщины: турнирная сетка и результаты всех матчей 11-го игрового дня

Сегодня, 8 сентября, завершился 11-й игровой день на Открытом чемпионате США – 2023 у женщин. Состоялись полуфинальные матчи турнира, в которых американская теннисистка Кори Гауфф встретилась с чешкой Каролиной Муховой, а белоруска Арина Соболенко сыграла с представительницей США Мэдисон Кис.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Теннис. US Open — 2023, женщины. Результаты 11-го игрового дня

Кори Гауфф (США, 6) – Каролина Мухова (Чехия, 10) – 6:4, 7:5.

Мэдисон Кис (США, 17) – Арина Соболенко (Беларусь, 2) – 6:0, 6:7 (1:7), 6:7 (5:10).

Женский хардовый турнир «Большого шлема» US Open — 2023 продлится до 9 сентября. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.