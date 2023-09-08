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Рам и Солсбери в третий раз подряд стали чемпионами US Open в парном разряде

Рам и Солсбери в третий раз подряд стали чемпионами US Open в парном разряде
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Теннисисты Раджив Рам (США) и Джо Солсбери (Великобритания) стали чемпионами US Open – 2023 в парном разряде. Это третий подряд титул Рама и Солсбери на американском турнире «Большого шлема».

В финальном матче Рам и Солсбери (3) со счётом 2:6, 6:3, 6:4 обыграли не менее титулованную пару Рохан Бопанна (Индия)/Мэттью Эбден (Австралия) (6). Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 4 минуты. Рам и Солсбери четыре раза подали навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Бопанны и Эбдена три эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Отметим, что, помимо побед на US Open, Рам и Солсбери являются чемпионами Australian Open — 2020.

US Open — парный разряд (м). Финал
08 сентября 2023, пятница. 19:15 МСК
Рохан Бопанна
Индия
Рохан Бопанна
Мэттью Эбден
Австралия
Мэттью Эбден
Р. Бопанна М. Эбден
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
2 		6 6
         
Раджив Рам
США
Раджив Рам
Джо Солсбери
Великобритания
Джо Солсбери
Р. Рам Д. Солсбери
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