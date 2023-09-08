Рам и Солсбери в третий раз подряд стали чемпионами US Open в парном разряде
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Теннисисты Раджив Рам (США) и Джо Солсбери (Великобритания) стали чемпионами US Open – 2023 в парном разряде. Это третий подряд титул Рама и Солсбери на американском турнире «Большого шлема».
В финальном матче Рам и Солсбери (3) со счётом 2:6, 6:3, 6:4 обыграли не менее титулованную пару Рохан Бопанна (Индия)/Мэттью Эбден (Австралия) (6). Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 4 минуты. Рам и Солсбери четыре раза подали навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Бопанны и Эбдена три эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из семи.
Отметим, что, помимо побед на US Open, Рам и Солсбери являются чемпионами Australian Open — 2020.
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