Вера Звонарёва с Лаурой Зигемунд во второй раз подряд дошли до финала парного US Open

Бывшая вторая ракетка мира, 39-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва вместе с представительницей Германии Лаурой Зигемунд во второй раз в карьере вышли в финал парного US Open.

Это произошло в рамках текущего розыгрыша. В полуфинальном матче Звонарёва и Зигемунд (12) со счётом 6:4, 6:1 обыграли пару Дженнифер Брэйди (США)/Луиза Стефани (Бразилия).

В первый раз Звонарёва и Зигемунд пробились в финал американского мэйджора в 2020 году. Тогда им удалось завоевать титул. Интересно, что после этого Вера в парном разряде Нью-Йорка не играла, так что совместно их победная серия на US Open длится уже 10 матчей.

За титул на US Open – 2023 Звонарёва и Зигемунд сразятся с дуэтом Габриэла Дабровски (Канада)/Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) (16).