Медведев вышел в финал US Open, обыграв первую ракетку мира Алькараса

Завершился второй полуфинальный матч Открытого чемпионата США между первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом и россиянином Даниилом Медведвым. Матч завершился победой Медведева со счётом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3.

Продолжительность встречи составила 3 часа и 22 минуты. Медведев в четвёртом сете смог победить только с четвёртого матч-бола. Россиянин за весь матч совершил девять подач навылет и 10 двойных ошибок. Алькарас, в свою очередь, показал уникальное достижение — ноль эйсов и ноль двойных ошибок. На протяжении большей части матча Даниил занимал очень глубокую позицию при приёме, что привело к такой статистике.

Соотношение выигранных мячей и ошибок у испанца составило 45-38, а у россиянина 38-32.

В финале турнира Даниил встретится с легендарным сербским теннисистом Новаком Джоковичем