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Медведев вышел в финал US Open, обыграв первую ракетку мира Алькараса

Медведев вышел в финал US Open, обыграв первую ракетку мира Алькараса
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Завершился второй полуфинальный матч Открытого чемпионата США между первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом и россиянином Даниилом Медведвым. Матч завершился победой Медведева со счётом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3.

Продолжительность встречи составила 3 часа и 22 минуты. Медведев в четвёртом сете смог победить только с четвёртого матч-бола. Россиянин за весь матч совершил девять подач навылет и 10 двойных ошибок. Алькарас, в свою очередь, показал уникальное достижение — ноль эйсов и ноль двойных ошибок. На протяжении большей части матча Даниил занимал очень глубокую позицию при приёме, что привело к такой статистике.

Соотношение выигранных мячей и ошибок у испанца составило 45-38, а у россиянина 38-32.

В финале турнира Даниил встретится с легендарным сербским теннисистом Новаком Джоковичем

US Open (м). 1/2 финала
09 сентября 2023, суббота. 02:20 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 3 		1 6 3
7 7 		6 3 6
             
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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