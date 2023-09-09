Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Наслаждаюсь каждой минутой». Эшли Барти показала милые фото с подросшим сыном

«Наслаждаюсь каждой минутой». Эшли Барти показала милые фото с подросшим сыном
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка трёх турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира австралийская теннисистка Эшли Барти, завершившая карьеру, опубликовала в социальных сетях милые фото с подросшим сыном.

«Мальчики превосходят своей численностью. Наслаждаюсь каждой минутой», — подписала снимки Барти.

Фото: из личного архива Эшли Барти

Фото: из личного архива Эшли Барти

Фото: из личного архива Эшли Барти

Барти впервые стала мамой в начале июля. Она родила ребёнка от своего супруга, игрока в гольф Гарри Киссика. Пара сыграла свадьбу в конце июля 2022 года. Эшли познакомилась с будущим мужем в 2016 году на поле для гольфа в родном штате – Квинсленде.

Напомним, в конце марта 2022 года Эшли неожиданно объявила о завершении карьеры. Она ушла из тенниса в статусе первой ракетки мира, её последним матчем стал финал Открытого чемпионата Австралии — 2022, который она выиграла.

Материалы по теме
«Я долго плакала». Почему победительница Australian Open — 2022 ушла из спорта в 25 лет
Истории
«Я долго плакала». Почему победительница Australian Open — 2022 ушла из спорта в 25 лет
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android