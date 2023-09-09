«Наслаждаюсь каждой минутой». Эшли Барти показала милые фото с подросшим сыном

Чемпионка трёх турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира австралийская теннисистка Эшли Барти, завершившая карьеру, опубликовала в социальных сетях милые фото с подросшим сыном.
«Мальчики превосходят своей численностью. Наслаждаюсь каждой минутой», — подписала снимки Барти.
Фото: из личного архива Эшли Барти
Фото: из личного архива Эшли Барти
Фото: из личного архива Эшли Барти
Барти впервые стала мамой в начале июля. Она родила ребёнка от своего супруга, игрока в гольф Гарри Киссика. Пара сыграла свадьбу в конце июля 2022 года. Эшли познакомилась с будущим мужем в 2016 году на поле для гольфа в родном штате – Квинсленде.
Напомним, в конце марта 2022 года Эшли неожиданно объявила о завершении карьеры. Она ушла из тенниса в статусе первой ракетки мира, её последним матчем стал финал Открытого чемпионата Австралии — 2022, который она выиграла.
- 9 сентября 2023
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