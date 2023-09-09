Казахстанка Данилина и финн Хелиоваара стали победителями US Open — 2023 в миксте

Теннисисты Анна Данилина (Казахстан) и Харри Хелиоваара (Финляндия) стали победителями Открытого чемпионата США в смешанном разряде (микст). В финальном поединке они в двух сетах одолели американских теннисистов Джессику Пегулу и Остина Крайчека — 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 13 минут. Данилина и Хелиоваара семь раз подали навылет и допустили четыре двойные ошибки, у Пегулы и Крайчека эти показатели равны нулю. Казахстанка и финн реализовали три из шести брейк-пойнтов, а американцы — один из девяти.