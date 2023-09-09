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Казахстанка Данилина и финн Хелиоваара стали победителями US Open — 2023 в миксте

Казахстанка Данилина и финн Хелиоваара стали победителями US Open — 2023 в миксте
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Теннисисты Анна Данилина (Казахстан) и Харри Хелиоваара (Финляндия) стали победителями Открытого чемпионата США в смешанном разряде (микст). В финальном поединке они в двух сетах одолели американских теннисистов Джессику Пегулу и Остина Крайчека — 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 13 минут. Данилина и Хелиоваара семь раз подали навылет и допустили четыре двойные ошибки, у Пегулы и Крайчека эти показатели равны нулю. Казахстанка и финн реализовали три из шести брейк-пойнтов, а американцы — один из девяти.

US Open — микст. Финал
09 сентября 2023, суббота. 19:15 МСК
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Остин Крайчек
США
Остин Крайчек
Д. Пегула О. Крайчек
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Анна Данилина
Казахстан
Анна Данилина
Харри Хелиоваара
Финляндия
Харри Хелиоваара
А. Данилина Х. Хелиоваара
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