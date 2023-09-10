Калинская и Шнайдер узнали своих соперниц по первому кругу WTA-250 в Осаке
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Состоялась жеребьёвка турнира категории WTA-250 на хардовом покрытии, который пройдёт с 11 по 17 сентября в Осаке (Япония). Российские теннисистки Диана Шнайдер (84-я ракетка мира) и Анна Калинская (89-я ракетка мира) узнали своих соперниц по стартовым матчам на турнире.
Шнайдер встретится с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (78-е место в рейтинге WTA), а Калинская — с немкой Юле Нимайер (91-е место).
В качестве первой сеяной на турнире сыграет китаянка Чжу Линь (44-я ракетка мира)
Диана не принимала участия в основном турнире US Open — 2023, так как во втором круге квалификации уступила француженке Эльзе Жакемо. Анна на Открытом чемпионате США дошла до второго круга, где проиграла румынке Соране Кырсте.
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