С кем сыграют Кудерметова, Александрова и Потапова в первом круге WTA-500 в Сан-Диего
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Состоялась жеребьёвка теннисного турнира категории WTA-500 на хардовом покрытии, который пройдёт с 11 по 16 сентября в Сан-Диего (США). В нём примут участие российские теннисистки Вероника Кудерметова (16-е место в рейтинге WTA), Екатерина Александрова (20-е место) и Анастасия Потапова (27-е место).
В матче первого круга Кудерметова встретится с американкой Софьей Кенин (101-я ракетка мира), Александрова — с латвийкой Еленой Остапенко (21-я ракетка мира), а Потапова — с американкой Алисией Паркс (28-я ракетка мира).
Отметим, что действующая победительница турнира, польская теннисистка Ига Свёнтек, на соревнования не заявилась. В качестве первой сеяной на турнире выступит пятая ракетка мира представительница Туниса Онс Жабер.
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