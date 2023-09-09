С кем сыграют Кудерметова, Александрова и Потапова в первом круге WTA-500 в Сан-Диего

Состоялась жеребьёвка теннисного турнира категории WTA-500 на хардовом покрытии, который пройдёт с 11 по 16 сентября в Сан-Диего (США). В нём примут участие российские теннисистки Вероника Кудерметова (16-е место в рейтинге WTA), Екатерина Александрова (20-е место) и Анастасия Потапова (27-е место).

В матче первого круга Кудерметова встретится с американкой Софьей Кенин (101-я ракетка мира), Александрова — с латвийкой Еленой Остапенко (21-я ракетка мира), а Потапова — с американкой Алисией Паркс (28-я ракетка мира).

Отметим, что действующая победительница турнира, польская теннисистка Ига Свёнтек, на соревнования не заявилась. В качестве первой сеяной на турнире выступит пятая ракетка мира представительница Туниса Онс Жабер.