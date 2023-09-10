Гауфф обыграла Соболенко и стала победительницей US Open

Американская теннисистка Кори Гауфф выиграла Открытый чемпионат США. В финальном матче турнира она обыграла белоруску Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:3, 6:2.

Продолжительность встречи составила 2 час 5 минут. За это время Гауфф сделала два эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. На счету Соболенко четыре подачи навылет, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из десяти.

За победу в турнире Гауфф получит 2000 рейтинговых очков и $ 3 млн призовых. Соболенко, в свою очередь, получит 1300 рейтинговых очков и $ 1,5 млн призовых.

Напомним, ранее сообщалось, что Соболенко по итогам US Open станет первой ракеткой мира. Это произошло благодаря вылету представительницы Польши Иги Свентек в 1/8 финала турнира, где она проиграла латвийке Елене Остапенко.