Гауфф заплакала после победы над Соболенко в финале US Open

Американская теннисистка Кори Гауфф заплакала после победы в финале Открытого чемпионата США. В решающем матче турнира она обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:3, 6:2.

Отметим, счёт в личных противостояниях между Гауфф и Соболенко стал 4-2 в пользу американский теннисистки.

Для Гауфф этот титул стал дебютным на турнирах Большого шлема. Ранее она доходила до финала Открытого чемпионата Франции 2022 года, где уступила представительнице Польши Иге Свёнтек.

За победу в турнире на US Open Гауфф получит 2000 рейтинговых очков и $ 3 млн призовых. Соболенко, в свою очередь, получит 1300 рейтинговых очков и $ 1,5 млн призовых.

По итогам турнира Гауфф станет третьей ракеткой мира, а Соболенко возглавит рейтинг WTA.