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Видеообзор финала US Open — 2023, где 19-летняя Гауфф обыграла Соболенко

Видеообзор финала US Open — 2023, где 19-летняя Гауфф обыграла Соболенко
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Шестая ракетка мира, 19-летняя американская теннисистка Кори Гауфф завоевала титул на Открытом чемпионате США – 2023.

В финале домашнего мэйджора Гауфф (6) обыграла чемпионку Australian Open – 2023, вторую ракетку мира, белоруску Арину Соболенко (2). Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:3, 6:2 в пользу Кори.

«Чемпионат» рекомендует к просмотру видеообзор данного матча.

Видео доступно на официальном YouTube-канале US Open. Права на него принадлежат USTA

Продолжительность встречи составила 2 час 5 минут. За это время Гауфф сделала два эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. На счету Соболенко четыре подачи навылет, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из десяти.

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