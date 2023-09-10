Кори Гауфф призналась, что до часу ночи болтала с парнем перед победой на US Open

Шестая ракетка мира, 19-летняя американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, как настраивалась на победный финал US Open – 2023.
Напомним, в финале домашнего мэйджора Гауфф (6) обыграла чемпионку Australian Open – 2023, вторую ракетку мира, белоруску Арину Соболенко (2).
«До вчерашнего дня ничем не грезила. Думала об этом, но выкидывала из головы, потому что так было на «Ролан Гаррос». Там я представляла, что будет, если выиграю, слишком сильно этого хотела.
Вчера начала грезить, но позвонила своему парню и сказала ему, что мы будем разговаривать до тех пор, пока не пора будет ложиться. Мы болтали до часу ночи, потом я пошла спать.
Даже проиграв первый сет, я чувствовала, что нахожусь в игре. Хотела выложиться без остатка, и будь что будет. Даже на матчболе, при 40:0 технически матч был на моей ракетке, но я не чувствовала, что победила. Это безумие. Я изо всех сил старалась сосредоточиться на следующем очке», — сказала Гауфф на послематчевой пресс-конференции.
- 10 сентября 2023
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