Григор Димитров опубликовал роскошные фото с возлюбленной

Победитель Итогового чемпионата ATP, бывшая третья ракетка мира, болгарский теннисист Григор Димитров опубликовал в социальных сетях роскошные фотографии со своей девушкой, итальянской актрисой и моделью Мадалиной Генеа. К фото игрок добавил эмодзи «любовь».
Фото: из личного архива Григора Димитрова
Фото: из личного архива Григора Димитрова
Генеа старше Димитрова на три года. В 2020 году Мадалина встречалась с футболистом «Ромы» Николо Дзаньоло, который ушёл к ней от беременной жены. Их роман продлился год.
На текущем US Open – 2023 32-летний Димитров дошёл до третьего круга, где со счётом 7:6 (7:2), 6:7 (8:10), 1:6, 1:6 проиграл олимпийскому чемпиону 2020 года в одиночном разряде, бывшей второй ракетке мира, немцу Александру Звереву. В данный момент Димитров занимает 19-ю строчку в рейтинге ATP.
- 10 сентября 2023
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