Звонарёва/Зигемунд — Дабровски/Рутлифф: текстовая трансляция парного финала US Open

Сегодня, 10 сентября, пройдут финальные матчи Открытого чемпионата США. Определятся победительницы турнира в женском парном разряде. За победу на US Open поборется россиянка Вера Звонарёва, выступающая в паре с немкой Лаурой Зигемунд. Их соперницами станут Габриэла Дабровски (Канада) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия). Матч поставлен первым запуском на Стадионе Артура Эша и начнётся чуть позже 20:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Звонарёвой/Зигемунд и Дабровски/Рутлифф за победу на Открытом чемпионате США.
Ранее теннисистки никогда не играли друг с другом. Ранее Звонарёва и Зигемунд вместе уже выигрывали US Open — в 2020 году, в также становились чемпионками турнира WTA-1000 в Майами (США) в 2022 году. Пара Дабровски и Рутлифф образовалась только в прошлом месяце.
- 10 сентября 2023
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