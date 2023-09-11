За последние 30 лет лишь 3 теннисиста выигрывали US Open после проигрыша на старте финала

За последние 30 лет только три теннисиста смогли выиграть титул Открытого чемпионата США после проигрыша в первом сете финального матча.

Самый давний подобный триумф — победа аргентинского теннисиста Хуан-Мартина дель Потро над швейцарцем Роджером Федерером в финале US Open в 2009 году. Тогда аргентинец проиграл первый сет со счётом 3:6, но в пятисетовом матче смог вырвать победу с общим итоговым счётом 3:6, 7:6 (7:5), 4:6, 7:6 (7:4), 2:6.

Далее идёт победа швейцарца Стэна Вавринки над сербским теннисистом Новаком Джоковичем в финале 2016 года. Тогда серб взял стартовую партию матча со счётом 7:6 (7:1), однако затем проиграл три сета подряд — 4:6, 5:7, 3:6. Отметим, что это единственное поражение Джоковича в матчах Открытого чемпионата США, в которых он выигрывал первый сет.

Последняя подобная победа произошла в 2020 году. Тогда австриец Доминик Тим в пяти сетах вырвал титул Открытого чемпионата США в борьбе с немцем Александром Зверевым. Австрийский теннисист проиграл первые два сета встречи, но выиграл финальные три, причём заключительную партию — на тай-брейке: 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6).

Сейчас идёт финальный матч US Open — 2023, в котором за победу борются серб Новак Джокович и россиянин Даниил Медведев. Первая партия встречи осталась за сербским теннисистом.