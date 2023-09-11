Гахов – о фанатах на US Open: это и плохо, и некрасиво, но и деньги приносит

Российский теннисист Иван Гахов высказался об Открытом чемпионате США.

«Дух US Open? Во-первых, переживаешь за наших ребят. Да, не получается смотреть много матчей из-за времени, но жаль, что Даня и Андрей вместе сыграют. Могли полуфинал или финал разыграть. Даша хорошо играла. Для меня, когда ты первый год играешь турниры «Большого шлема», это придаёт мотивации. Здорово, как организованы эти турниры: много маленьких деталей, которые очень хотелось бы иметь всегда. Это всё запоминается: свой шкафчик, самые разные типы изотоников и воды, много специалистов, пять массажистов и физио, классные корты, атмосфера. Конечно, мне, как достаточно позднему игроку, это даёт мотивацию – в следующем году хочется быть и играть там. Если основу – здорово, квал – тоже хорошо.

На US Open, честно, мне понравилась такая атмосфера на грани теннисного джентльменства – было несколько конфликтов с фанатами. Это и плохо, и некрасиво, и не хочешь быть в этой ситуации, но это делает турнир отчасти уникальным и сумасшедшим. И это с точки зрения финансов приносит больше денег. Американцы умеют делать шоу. Да, нельзя воспринимать теннис как футбол, где все орут. Всё-таки здесь более высокий уровень концентрации: в корт попасть, где-то по линии перевести – исход решают несколько сантиметров. Но совместить уважение к игрокам и создать небольшой эффект шоу – вот, что надо в будущем внедрять в теннис», — сказал Гахов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Полное интервью с Иваном Гаховым читайте на «Чемпионате» сегодня, в 10:00