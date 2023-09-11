Джокович — первый мужчина, выигравший 3 титула на ТБШ в четырёх сезонах

Сербский теннисист Новак Джокович выиграл третий титул турнира Большого шлема в 2023 году.
В финальном матче Открытого чемпионата США серб обыграл представителя России Даниила Медведева. Ранее серб стал чемпионом Australian Open и Roland Garros, а также вышел в финал Уимблдона.
Таким образом, Джокович стал первым мужчиной в истории тенниса, которому удалось выиграть три титула «Большого шлема» в четырёх разных сезонах.
Счёт в личных противостояниях между Медведевым и Джоковичем стал 10-5 в пользу серба. Отметим, Джокович взял реванш у Медведева за поражение на Открытом чемпионате США 2021 года, где он уступил со счётом 4:6, 4:6, 4:6.
За победу в турнире Джокович получит 2000 рейтинговых очков и $ 3 млн призовых. Медведев, в свою очередь, получит 1300 рейтинговых очков и $ 1,5 млн призовых.
- 11 сентября 2023
-
08:15
-
07:55
-
07:51
-
05:00
-
04:59
-
04:36
-
04:29
-
04:14
-
04:03
-
03:48
-
03:29
-
03:16
-
03:13
-
03:06
-
03:00
-
02:53
-
02:50
-
02:45
-
02:36
-
02:13
-
01:59
-
01:53
-
00:58
-
00:53
-
00:41
-
00:27
-
00:16
-
00:07
- 10 сентября 2023
-
23:31
-
23:23
-
22:44
-
22:21
-
22:18
-
21:43
-
21:03