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Джокович — первый мужчина, выигравший 3 титула на ТБШ в четырёх сезонах

Сербский теннисист Новак Джокович выиграл третий титул турнира Большого шлема в 2023 году.

В финальном матче Открытого чемпионата США серб обыграл представителя России Даниила Медведева. Ранее серб стал чемпионом Australian Open и Roland Garros, а также вышел в финал Уимблдона.

Таким образом, Джокович стал первым мужчиной в истории тенниса, которому удалось выиграть три титула «Большого шлема» в четырёх разных сезонах.

Счёт в личных противостояниях между Медведевым и Джоковичем стал 10-5 в пользу серба. Отметим, Джокович взял реванш у Медведева за поражение на Открытом чемпионате США 2021 года, где он уступил со счётом 4:6, 4:6, 4:6.

За победу в турнире Джокович получит 2000 рейтинговых очков и $ 3 млн призовых. Медведев, в свою очередь, получит 1300 рейтинговых очков и $ 1,5 млн призовых.