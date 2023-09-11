Соболенко сохранила лидерство в Чемпионской гонке WTA

Сегодня, 11 сентября, был опубликован обновлённый рейтинг Чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA). Его по-прежнему возглавляет белорусская теннисистка Арина Соболенко.
Чемпионская гонка WTA
1. Арина Соболенко (Беларусь) — 8210 очков.
2. Ига Свёнтек (Польша) — 6905.
3 (+2). Кори Гауфф (США) — 5620.
4 (-1). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5476.
5 (-1). Джессика Пегула (США) — 4405.
6. Маркета Вондроушова (Чехия) — 3661.
7 (+1). Каролина Мухова (Чехия) — 3650.
8 (-1). Онс Жабер (Тунис) — 3211.
9 (+7). Мэдисон Кис (США) — 2737.
10 (-1). Петра Квитова (Чехия) — 2590…
13 (-2). Дарья Касаткина (Россия) — 2240...
17 (+1). Людмила Самсонова (Россия) — 1896.
18 (-1). Вероника Кудерметова (Россия) — 1896...
20. Екатерина Александрова (Россия) — 1841...
27 (-3). Анастасия Потапова (Россия) — 1501...
40 (-2). Анна Блинкова (Россия) — 968...
60 (-1). Мирра Андреева (Россия) — 700.
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