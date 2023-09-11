Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе вместе посетили финал US Open

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе вместе посетили финал US Open
Комментарии

Американская модель Кайли Дженнер и актёр Тимоти Шаламе в качестве зрителей посетили финальный матч US Open — 2023, по итогам которого серб Новак Джокович выиграл свой 24-й титул на турнирах «Большого шлема», одержав победу в матче с россиянином Даниилом Медведевым (6:3, 7:6 (7:5), 6:3).

Также среди звёздных гостей на матче присутствовали бывшая теннисистка Мартина Навратилова и футболист Эден Азар, а также актёры Мэттью Макконахи, Леонардо Ди Каприо, Шарлиз Терон, Эмма Робертс и Николь Кидман.

Джокович выиграл свой четвёртый титул на US Open, ранее он побеждал в 2011, 2015 и 2018 годах. Открытый чемпионат США является единственным выигранным турниром «Большого шлема» для Медведева, он добился победы в 2021 году, обыграв в финале Джоковича.

Материалы по теме
«Джокович преподал урок Медведеву». Бурная реакция на яркий финал US Open
«Джокович преподал урок Медведеву». Бурная реакция на яркий финал US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android