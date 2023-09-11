Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе вместе посетили финал US Open

Американская модель Кайли Дженнер и актёр Тимоти Шаламе в качестве зрителей посетили финальный матч US Open — 2023, по итогам которого серб Новак Джокович выиграл свой 24-й титул на турнирах «Большого шлема», одержав победу в матче с россиянином Даниилом Медведевым (6:3, 7:6 (7:5), 6:3).

Также среди звёздных гостей на матче присутствовали бывшая теннисистка Мартина Навратилова и футболист Эден Азар, а также актёры Мэттью Макконахи, Леонардо Ди Каприо, Шарлиз Терон, Эмма Робертс и Николь Кидман.

Джокович выиграл свой четвёртый титул на US Open, ранее он побеждал в 2011, 2015 и 2018 годах. Открытый чемпионат США является единственным выигранным турниром «Большого шлема» для Медведева, он добился победы в 2021 году, обыграв в финале Джоковича.