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Надаль высказался о предстоящей игре со Зверевым в первом круге «Ролан Гаррос» — 2024

Надаль высказался о предстоящей игре со Зверевым в первом круге «Ролан Гаррос» — 2024
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14-кратный чемпион турнира испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, что предстоящая встреча с олимпийским чемпионом, четвёртой ракеткой мира Александром Зверевым из Германии будет для него тяжёлой.

«Это очень тяжёлый первый раунд. Возможно, я выйду на него и повторю катастрофу в Риме. Это возможно, я не хочу этого скрывать. Но на тренировках, без сомнения, я прибавил. Особенно в плане движений. Так что я не ощущаю тех ограничений, которые испытывал в Риме в плане бега, с обеих сторон, так что для меня это очень важно. Наверное, я скажу, что это первая неделя с тех пор, как я вернулся к теннису, когда я могу бегать должным образом, не испытывая особых ограничений. Это меня ободряет», — сказал Надаль на пресс-конференции.

В понедельник, 27 мая, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже пройдут матчи второго игрового дня турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции — 2024. Встреча Надаль — Зверев пройдёт на корте Филиппа Шатрье и начнётся не ранее 16:00 мск.

Календарь матчей «Ролан Гаррос» - 2024
Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024
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