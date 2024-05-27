Янник Синнер высказался о своих перспективах на «Ролан Гаррос» — 2024

Вторая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о своих перспективах на «Ролан Гаррос» — 2024.

«Каждый матч всё равно начинается со счета 0:0, и в нём побеждает более сильный игрок. всё очень просто, это спорт. Надеюсь, я смогу остаться здесь дольше, чем в прошлом году, в котором проиграл во втором круге. Посмотрим, что я смогу сделать в этом году», — приводит слова итальянца пресс-служба турнира.

Сегодня, 27 мая Янник Синнер в матче первого круга Открытого чемппионата Франции сыграет с 46-й ракеткой мира Кристофером Юбэнксом из США.

Напомним, во время четвертьфинала «Мастерса» в Мадриде (Испания) Синнер повредил бедро, из-за чего снялся с турнира. На «Мастерсе» в Риме (Италия) он также не появился из-за травмы, на тот момент он проходил лечение в одной из итальянских клиник.