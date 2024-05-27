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Янник Синнер высказался о своих перспективах на «Ролан Гаррос» — 2024

Янник Синнер высказался о своих перспективах на «Ролан Гаррос» — 2024
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Вторая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о своих перспективах на «Ролан Гаррос» — 2024.

«Каждый матч всё равно начинается со счета 0:0, и в нём побеждает более сильный игрок. всё очень просто, это спорт. Надеюсь, я смогу остаться здесь дольше, чем в прошлом году, в котором проиграл во втором круге. Посмотрим, что я смогу сделать в этом году», — приводит слова итальянца пресс-служба турнира.

Сегодня, 27 мая Янник Синнер в матче первого круга Открытого чемппионата Франции сыграет с 46-й ракеткой мира Кристофером Юбэнксом из США.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2024, понедельник. 12:00 МСК
Кристофер Юбэнкс
46
США
Кристофер Юбэнкс
К. Юбэнкс
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Напомним, во время четвертьфинала «Мастерса» в Мадриде (Испания) Синнер повредил бедро, из-за чего снялся с турнира. На «Мастерсе» в Риме (Италия) он также не появился из-за травмы, на тот момент он проходил лечение в одной из итальянских клиник.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024
Календарь «Ролан Гаррос» - 2024.
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