Гауфф: весь финал US Open особо не нервничала

Победительница US Open — 2023 американка Кори Гауфф рассказала, что помогало ей держать концентрацию и справляться с волнением во время финального матча турнира с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко (2:6, 6:3, 6:2).
«Когда я тренируюсь, мы шутим и говорим о вещах за пределами корта. В парном разряде мы с Джесс (с Джессикой Пегулой. — Прим. «Чемпионата») всегда говорим о том, что мы не беседуем о вещах, происходящих на корте. Я пыталась привнести больше этого в мои выступления в одиночном разряде.
Нужно быть сосредоточенной, но не пытаться отключиться. Глядя на звёзд, которые были там (на финале US Open с Ариной Соболенко. — Прим. «Чемпионата»), или обращая внимание на то, какие песни играли во время переходов, я немного отдохнула от давления, которое росло вокруг меня на площадке, и я думаю, что это помогло.
Я показывала свой лучший теннис, когда была расслаблена, и, честно говоря, весь матч я особо не нервничала. Когда нервничаешь, это чувствуется в горле, а сегодня я этого вообще не чувствовала, ни во время сетбола, ни во время матчболов. Я немного это чувствовала перед матчем, но, когда выходила на корт, чувствовала себя нормально», — приводит слова Гауфф официальный сайт WTA.
- 11 сентября 2023
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