Мыскина: рано ставить Медведева в один ряд с Кафельниковым и Сафиным по титулам

Победительница «Ролан Гаррос» – 2004, заслуженный мастер спорта Анастасия Мыскина высказалась об игре Даниила Медведева на US Open – 2023 и сравнила его успехи с титулами Евгения Кафельникова и Марата Сафина.
«Даниилу не хватило точности в решающие моменты второго сета, когда он начал поддавливать Джоковича. Надо отдать должное, Новак великолепно провёл матч, особенно в компоненте игры с лёта. Второй сет оказался ключевым, жаль, что Медведев упустил его.
По количеству финалов турниров «Большого шлема» Медведев уже превзошёл Кафельникова и Сафина, но пока у него один титул, а у Евгения и Марата – по два. Поэтому по титулам пока рано их ставить в один ряд, но Даниил подбирается к ним, и это, возможно, вопрос времени», – сказала Мыскина Metaratings.ru.
В финале Открытого чемпионата США по теннису Даниил Медведев проиграл сербу Новаку Джоковичу в трёх сетах 3:6, 6:7 (5:7), 3:6. Комментируя результат Медведева на US Open – 2023, Кафельников отметил, что он может на равных бороться с лидерами мирового рейтинга и стать первой ракеткой мира.
- 11 сентября 2023
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