Гахов: Медведев уникален, во многих эпизодах — новая версия Сафина

161-я ракетка мира российский теннисист Иван Гахов поделился впечатлениями от игры россиянина Марата Сафина и швейцарца Роджера Федерера в полуфинале Australian Open — 2005, а также сравнил Сафина с третьей ракеткой мира, победителем US Open — 2021 Даниилом Медведевым.

«Его матч мне больше всего и запомнился. Хайлайты на YouTube с полуфинала Сафина и Федерера в Австралии ежегодно пересматриваю. Помню, смотрел в восемь лет на маленьком экране. Для меня тогда это было что-то «вау». Тогда же я начал думать, что мне хочется так же. Это первый матч, когда я понял, что такое реально теннис. И потом им плотно стал заниматься. До этого я был всё же полулюбителем-полупрофессионалом.

Главные шоумены своих поколений? Даня и Марат во многом очень похожи. Даня – новая версия Марата во многих эпизодах. И Даня со своими празднованиями и поведением «не как у всех» уникален. Поэтому он очень многим и нравится. Даже у Рафы и Роджера одинаковые пресс-конференции. Они всегда говорят, насколько уважают соперника. Немного скучно. А на пресс-конференциях Дани ты не знаешь, что от него ожидать. Даже на этом US Open уже несколько иконовых фраз высказал. Даня очень любим публикой», — сказал Гахов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

В 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии — 2005 Сафин переиграл Федерера со счётом 5:7, 6:4, 5:7, 7:6 (8:6), 9:7. Марат стал победителем того турнира, выиграв финальный матч у австралийца Ллейтона Хьюитта.

Полное интервью с Иваном Гаховым читайте на «Чемпионате» сегодня, в 10:45.