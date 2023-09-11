Мария Шарапова в платье и на 12-сантиметровых каблуках сыграла в теннис на плавучем корте

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, россиянка Мария Шарапова опубликовала в социальных сетях пост о том, как проводила время во время US Open – 2023 в компании своего спонсора – французского бренда минеральной воды Evian.

Фото: из личного архива Марии Шараповой

Фото: из личного архива Марии Шараповой

Фото: из личного архива Марии Шараповой

«Все на борт первого плавучего теннисного корта в Нью-Йорке. Так весело было принимать на нём друзей и болельщиков во время US Open – 2023. Пятидюймовые (12,7 см. – Прим. «Чемпионата») каблуки на лодке? Без проблем», — подписала пост Шарапова.

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.