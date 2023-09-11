Маррей — о Кубке Дэвиса: верю, что мы можем выиграть турнир. Очень мотивирован

Британский теннисист, 41-я ракетка мира Энди Маррей рассказал о предстоящем участии в групповом этапе Кубка Дэвиса в составе сборной Великобритании.
«Как только я вышел с корта после поражения от Григора Димитрова на US Open – 2023, то был не в лучшем состоянии, так как вылетел со «Шлема». Я сказал капитану Леону Смиту, что если не нужен ему, то полностью это пойму. Но по какой-то причине он попросил меня приехать, и я согласился.
Мне всегда нравилось участвовать в Кубке Дэвиса и в любых других соревнованиях, где надо представлять свою страну. У нас отличная команда, мне нравится быть её частью. Да и тренеры замечательные. Все прекрасно ладят.
Я искренне верю, что мы можем выиграть турнир. Это огромная мотивация быть частью этого. Я хочу помочь команде всем, чем могу, будь то на площадке или за её пределами. Посмотрим, что произойдёт», – отметил Маррей на пресс-конференции.
Сборная Великобритании проведёт свои матчи в Манчестере. В рамках группы C они встретятся с командами Франции, Швейцарии и Австралии.
- 11 сентября 2023
-
22:13
-
22:03
-
21:54
-
21:36
-
21:15
-
20:58
-
20:47
-
20:34
-
20:31
-
19:43
-
19:11
-
19:06
-
18:54
-
18:43
-
18:18
-
17:45
-
16:32
-
16:25
-
16:00
-
15:29
-
15:06
-
14:29
-
13:40
-
12:54
-
12:47
-
12:17
-
12:07
-
12:00
-
11:50
-
11:50
-
11:30
-
11:28
-
11:15
-
11:05
-
10:52