Маррей — о Кубке Дэвиса: верю, что мы можем выиграть турнир. Очень мотивирован

Британский теннисист, 41-я ракетка мира Энди Маррей рассказал о предстоящем участии в групповом этапе Кубка Дэвиса в составе сборной Великобритании.

«‎Как только я вышел с корта после поражения от Григора Димитрова на US Open – 2023, то был не в лучшем состоянии, так как вылетел со «Шлема». Я сказал капитану Леону Смиту, что если не нужен ему, то полностью это пойму. Но по какой-то причине он попросил меня приехать, и я согласился.

Мне всегда нравилось участвовать в Кубке Дэвиса и в любых других соревнованиях, где надо представлять свою страну. У нас отличная команда, мне нравится быть её частью. Да и тренеры замечательные. Все прекрасно ладят.

Я искренне верю, что мы можем выиграть турнир. Это огромная мотивация быть частью этого. Я хочу помочь команде всем, чем могу, будь то на площадке или за её пределами. Посмотрим, что произойдёт»‎, – отметил Маррей на пресс-конференции.

Сборная Великобритании проведёт свои матчи в Манчестере. В рамках группы C они встретятся с командами Франции, Швейцарии и Австралии.