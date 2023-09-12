Экс первая ракетка мира Симона Халеп дисквалифицирована из-за допинга на 4 года

Румынская теннисистка, бывшая первая ракетка мира, двукратная обладательница титулов турниров «Большого шлема» Симона Халеп дисквалифицирована до октября 2026 года из-за нарушения антидопинговых правил.
В конце 2022 года Симона сдала положительный тест на роксадустат во время участия на Открытом чемпионате США, и в её биологическом паспорте были обнаружены нарушения. C октября 2022 года теннисистка была временно отстранена ITIA от участия в соревнованиях.
Ранее Халеп заявляла, что никогда не думала об употреблении допинга, а после истории Марии Шараповой с мельдонием раскритиковала её.
Срок наказания теннисистки истечёт 6 октября 2026 года. По предварительным данным, экс первая ракетка мира намерена обжаловать данное решение о дисквалификации.
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