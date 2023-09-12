Умбер обыграл Вавринку в рамках Кубка Дэвиса
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Французский теннисист, 36-я ракетка мира Уго Умбер обыграл трёхкратного обладателя титулов турниров «Большого шлема», 40-ю ракетку мира Стэна Вавринку в матче Франция – Швейцария на Кубке Дэвиса.
Матч в Манчестере продлился 1 час 29 минут и завершился со счётом 2:0 в пользу француза – 6:4, 6:4. За время поединка Умбер выполнил пять эйсов и допустил одну двойную ошибку. Вавринка четыре раза подал навылет, не допустив при этом ни одной двойной ошибки. Эта победа помогла Уго Умберу выйти вперёд в личных встречах, теперь француз ведёт 2-1.
После окончания этой встречи счёт встречи Франция – Швейцария стал 2:0. Ранее француз Адриан Маннарино принёс первую победу для своей сборной в матче со швейцарцем Штрикером.
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