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Саснович и Остапенко завершили участие на турнире в Сан-Диего в одиночном разряде

Саснович и Остапенко завершили участие на турнире в Сан-Диего в одиночном разряде
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Белорусская теннисистка Александра Саснович и латвийка Елена Остапенко завершили участие на турнире в Сан-Диего в одиночном разряде.

Саснович во втором круге в двух сетах уступила американке Эмме Наварро со счётом 5:7, 4:6. Остапенко, в свою очередь, также проиграла представительнице США Даниэль Коллинз со счётом 6:2, 3:6, 4:6.

Напомним, ранее россиянка Александра Потапова вышла в третий круг турнира, обыграв представительницу Туниса Онс Жабер.

Турнир в Сан-Диего проходит с 11 по 16 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 780 тыс. Действующей победительницей турнира является представительница Польши Ига Свёнтек, которая в решающем матче турнира обыграла хорватку Донну Векич.

Сан-Диего (ж). 2-й круг
13 сентября 2023, среда. 23:35 МСК
Эмма Наварро
61
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Александра Саснович
102
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович
Сан-Диего (ж). 2-й круг
14 сентября 2023, четверг. 01:30 МСК
Елена Остапенко
16
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
2 		6 6
         
Даниэль Коллинз
43
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
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