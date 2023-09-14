Саснович и Остапенко завершили участие на турнире в Сан-Диего в одиночном разряде
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Белорусская теннисистка Александра Саснович и латвийка Елена Остапенко завершили участие на турнире в Сан-Диего в одиночном разряде.
Саснович во втором круге в двух сетах уступила американке Эмме Наварро со счётом 5:7, 4:6. Остапенко, в свою очередь, также проиграла представительнице США Даниэль Коллинз со счётом 6:2, 3:6, 4:6.
Напомним, ранее россиянка Александра Потапова вышла в третий круг турнира, обыграв представительницу Туниса Онс Жабер.
Турнир в Сан-Диего проходит с 11 по 16 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 780 тыс. Действующей победительницей турнира является представительница Польши Ига Свёнтек, которая в решающем матче турнира обыграла хорватку Донну Векич.
Сан-Диего (ж). 2-й круг
13 сентября 2023, среда. 23:35 МСК
61
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
2 : 0
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Александра Саснович
А. Саснович
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