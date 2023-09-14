Джокович — о низкой посещаемости Кубка Дэвиса: это не вина Пике. Критиковать нужно ITF

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о критике владельца инвестиционной группы Kosmos футболиста Жерара Пике со стороны швейцарского теннисиста Стэна Вавринки, который остался недоволен посещаемостью матчей Кубка Дэвиса.

«Я не поддерживаю критику Пике, потому что это не его вина. ITF — та организация, которая допустила смену формата и принимала окончательное решение. Пике пришёл со своей компанией и сделал ставку на теннис. Если кого и нужно критиковать, так это ITF. Формат нуждался в изменениях, но произошло так, что мы бросились из одной крайности в другую», — приводит слова Джоковича Marca.

Напомним, Kosmos и ITF прекратили сотрудничество из-за финансовых разногласий. Об этом было объявлено в начале 2023 года.