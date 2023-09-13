Вавринка — о Пике и ITF: интересно, почему 25-летний контракт разорвали через пять лет

Бывшая третья ракетка мира швейцарец Стэн Вавринка продолжил полемику с Жераром Пике, начатую с высказанного Вавринкой недовольства в адрес нового формата Кубка Дэвиса. В ответ на претензии теннисиста Пике заметил, что уже не работает с ITF и все претензии нужно отправлять напрямую в организацию.

«После неудачного дня на корте у меня, по крайней мере, появился повод посмеяться! Было бы здорово разобраться, почему 25-летний контракт разорвали через пять лет, если в прошлом году был такой успех», — ответил Вавринка в соцсети.

«Мы до сих пор не знаем, посмотрим, что скажет судья. Удачи на оставшейся неделе», — резюмировал в соцсети экс-футболист «Барселоны».

Напомним, ранее инвестиционная группа Kosmos заключила соглашение с ITF на 25 лет, но оно было расторгнуто в начале 2023 года.