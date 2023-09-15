Наварро впервые обыграла теннисистку из топ-10, одолев Саккари в 1/4 финала в Сан-Диего

Американская теннисистка Эмма Наварро, 61-я ракетка мира, одержала первую в карьере победу над спортсменкой из топ-10 рейтинга WTA. В трёх сетах четвертьфинала турнира категории WTA-500 в Сан-Диего (США) американка обыграла девятую ракетку мира из Греции Марию Саккари. Встреча завершилась со счётом 6:4, 0:6, 7:6 (7:4).

Теннисистки провели на корте 2 часа 13 минут. Эмма Наварро по ходу матча выполнила один эйс, реализовала четыре брейк-пойнта и допустила четыре двойные ошибки. На счету Марии Саккари — восемь подач навылет, шесть реализованных брейк-пойнтов и восемь двойных ошибок.

В полуфинале Эмма Наварро сыграет со своей соотечественницей Софьей Кенин (WC). Ранее у теннисисток не было личных встреч.