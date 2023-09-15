Наварро впервые обыграла теннисистку из топ-10, одолев Саккари в 1/4 финала в Сан-Диего
Поделиться
Американская теннисистка Эмма Наварро, 61-я ракетка мира, одержала первую в карьере победу над спортсменкой из топ-10 рейтинга WTA. В трёх сетах четвертьфинала турнира категории WTA-500 в Сан-Диего (США) американка обыграла девятую ракетку мира из Греции Марию Саккари. Встреча завершилась со счётом 6:4, 0:6, 7:6 (7:4).
Теннисистки провели на корте 2 часа 13 минут. Эмма Наварро по ходу матча выполнила один эйс, реализовала четыре брейк-пойнта и допустила четыре двойные ошибки. На счету Марии Саккари — восемь подач навылет, шесть реализованных брейк-пойнтов и восемь двойных ошибок.
В полуфинале Эмма Наварро сыграет со своей соотечественницей Софьей Кенин (WC). Ранее у теннисисток не было личных встреч.
Комментарии
- 15 сентября 2023
-
10:23
-
10:09
-
10:07
-
09:55
-
09:33
-
09:17
-
01:16
-
01:02
- 14 сентября 2023
-
23:04
-
22:59
-
22:28
-
20:41
-
16:57
-
16:49
-
16:29
-
16:14
-
15:48
-
15:17
-
14:48
-
13:46
-
11:47
-
10:44
-
04:54
-
03:39
-
01:11
-
01:05
-
00:32
-
00:19
-
00:04
-
00:01
- 13 сентября 2023
-
23:46
-
22:52
-
22:40
-
21:36
-
21:15
Партнерский контент