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Наварро впервые обыграла теннисистку из топ-10, одолев Саккари в 1/4 финала в Сан-Диего

Наварро впервые обыграла теннисистку из топ-10, одолев Саккари в 1/4 финала в Сан-Диего
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Американская теннисистка Эмма Наварро, 61-я ракетка мира, одержала первую в карьере победу над спортсменкой из топ-10 рейтинга WTA. В трёх сетах четвертьфинала турнира категории WTA-500 в Сан-Диего (США) американка обыграла девятую ракетку мира из Греции Марию Саккари. Встреча завершилась со счётом 6:4, 0:6, 7:6 (7:4).

Теннисистки провели на корте 2 часа 13 минут. Эмма Наварро по ходу матча выполнила один эйс, реализовала четыре брейк-пойнта и допустила четыре двойные ошибки. На счету Марии Саккари — восемь подач навылет, шесть реализованных брейк-пойнтов и восемь двойных ошибок.

В полуфинале Эмма Наварро сыграет со своей соотечественницей Софьей Кенин (WC). Ранее у теннисисток не было личных встреч.

Сан-Диего (ж). 1/4 финала
15 сентября 2023, пятница. 05:45 МСК
Мария Саккари
9
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 6 4
6 		0 7 7
         
Эмма Наварро
61
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Комментарии
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