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Вавринка обыграл Норри на Кубке Дэвиса

Вавринка обыграл Норри на Кубке Дэвиса
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Трёхкратный обладатель турниров «‎Большого шлема»‎, 38-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка победил британца Кэмерона Норри в матче группы B Кубка Дэвиса.

Игра, продолжавшаяся 1 час 35 минут, завершилась со счётом 2:0 в пользу Вавринки — 7:5, 6:4. Швейцарец также отметился колоссальным преимуществом по подачам навылет: 17 против 1 у Норри. По двойным ошибкам равенство — 1:1. Стэн Вавринка сумел три раза выиграть гейм на подаче соперника, у Кэмерона Норри получилось это сделать лишь однажды.

После этой победы Швейцария сравняла счёт в противостоянии с Великобританией, теперь счёт в их встрече 1:1. У сборной Швейцарии остаются шансы на проход в плей-офф Кубка Дэвиса.

В рамках следующего игрового дня Швейцарии предстоит сыграть с Австралией, а Великобритания встретится с Францией.

Кубок Дэвиса 2023. Группа B
15 сентября 2023, пятница. 18:50 МСК
Кэмерон Норри
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		4
7 		6
         
Стэн Вавринка
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
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