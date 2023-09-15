Вавринка обыграл Норри на Кубке Дэвиса

Трёхкратный обладатель турниров «‎Большого шлема»‎, 38-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка победил британца Кэмерона Норри в матче группы B Кубка Дэвиса.

Игра, продолжавшаяся 1 час 35 минут, завершилась со счётом 2:0 в пользу Вавринки — 7:5, 6:4. Швейцарец также отметился колоссальным преимуществом по подачам навылет: 17 против 1 у Норри. По двойным ошибкам равенство — 1:1. Стэн Вавринка сумел три раза выиграть гейм на подаче соперника, у Кэмерона Норри получилось это сделать лишь однажды.

После этой победы Швейцария сравняла счёт в противостоянии с Великобританией, теперь счёт в их встрече 1:1. У сборной Швейцарии остаются шансы на проход в плей-офф Кубка Дэвиса.

В рамках следующего игрового дня Швейцарии предстоит сыграть с Австралией, а Великобритания встретится с Францией.