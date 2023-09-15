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Энди Роддик прокомментировал победу Коко Гауфф на US Open

Энди Роддик прокомментировал победу Коко Гауфф на US Open
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Бывшая первая ракетка мира американец Энди Роддик впечатлился победой теннисистки из США Коко Гауфф на US Open – 2023 в первый год после того, как Серена Уильямс завершила карьеру.

«Я был одним из дураков, которые задавались вопросом, не возникнет ли вакуум в теннисе после Роджера, Рафы и Серены, поэтому время для победы Коко Гауфф не могло быть лучше, чем здесь, в США.

Винус и Серена были кумирами Коко, поэтому заявить о себе на сцене «‎Большого шлема»‎ в первый год Открытого чемпионата США после завершения карьеры Серены – турнира, где, как мы видели, Серена на протяжении нескольких десятилетий вызывала общественный интерес – довольно поэтично.

Она не играла лучше всех в каждом матче, включая финал, поэтому самым впечатляющим для меня было изменение стратегии и перелом игр в её победы с тремя сетами»‎, — написал Роддик.

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