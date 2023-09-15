Энди Роддик прокомментировал победу Коко Гауфф на US Open

Бывшая первая ракетка мира американец Энди Роддик впечатлился победой теннисистки из США Коко Гауфф на US Open – 2023 в первый год после того, как Серена Уильямс завершила карьеру.
«Я был одним из дураков, которые задавались вопросом, не возникнет ли вакуум в теннисе после Роджера, Рафы и Серены, поэтому время для победы Коко Гауфф не могло быть лучше, чем здесь, в США.
Винус и Серена были кумирами Коко, поэтому заявить о себе на сцене «Большого шлема» в первый год Открытого чемпионата США после завершения карьеры Серены – турнира, где, как мы видели, Серена на протяжении нескольких десятилетий вызывала общественный интерес – довольно поэтично.
Она не играла лучше всех в каждом матче, включая финал, поэтому самым впечатляющим для меня было изменение стратегии и перелом игр в её победы с тремя сетами», — написал Роддик.
- 15 сентября 2023
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