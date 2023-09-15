Руне проиграл седьмой матч подряд
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Четвёртая ракетка мира, датчанин Хольгер Руне в трёхсетовом поединке уступил бразильцу Тьяго Монтейро (116-я строчка в рейтинге АТР). Это уже седьмое поражение подряд для молодого датского теннисиста.
Матч группы I между Руне и Монтейро продлился 2 часа 59 минут и завершился со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:2 в пользу бразильца. За время упорной борьбы было четыре эйса и столько же двойных от Руне, у Монтейро — 11 эйсов и пять двойных ошибок.
После первого игрового дня Дания проигрывает Бразилии со счётом 0:2. Уже завтра, 16 сентября, у Руне будет попытка прервать свою серию неудач в матче с Тьяго Уайлдом, выигрышная серия которого насчитывает уже 11 матчей кряду. Монтейро предстоит встреча с 412-й ракеткой мира Аугустом Хольмгреном.
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