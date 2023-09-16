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Эшли Барти: скорее Патрик Рафтер вернётся в теннис, чем я

Эшли Барти: скорее Патрик Рафтер вернётся в теннис, чем я
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Чемпионка трёх турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира австралийская теннисистка Эшли Барти категорично ответила на вопрос о возможности своего возвращения в WTA-тур.

Напомним, в конце марта 2022 года Эшли неожиданно объявила о завершении карьеры. Она сделала это в статусе первой ракетки мира. А в начале июня следующего года австралийка впервые стала мамой.

«У меня нет времени — ни тренироваться, ни готовиться. На корте у меня было много прекрасных моментов и воспоминаний, а теперь я создаю новые за его пределами. Я точно не возобновлю карьеру. Скорее Патрик Рафтер (двукратный чемпион US Open, бывшая первая ракетка мира, в данный момент австралийцу 50 лет. – Прим. «Чемпионата») вернётся в теннис, чем я», — приводит слова Барти Sportskeeda.

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