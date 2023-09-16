Калинская в паре с Путинцевой проиграла Киченок с Фридзам в финале турнира WTA-250 в Осаке

24-летняя российская теннисистка Анна Калинская и представительница Казахстана Юлия Путинцева не сумели завоевать титул в парном разряде турнира категории WTA-250 в Осаке (Япония).

В решающем матче Калинская и Путинцева со счётом 6:7 (3:7), 3:6 уступили тандему Надежде Киченок (Украина)/Анна-Лена Фридзам (Германия). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 34 минуты. Калинская и Путинцева ни разу не подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Киченок и Фридзам один эйс, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 14.

Стоит отметить, что в Осаке Калинская также играла в одиночном разряде. Там она дошла до четвертьфинального раунда.