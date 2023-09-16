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Фото: Музетти на Кубке Дэвиса повторил скандальное празднование Шелтона

Фото: Музетти на Кубке Дэвиса повторил скандальное празднование Шелтона
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18-я ракетка мира 21-летний итальянский теннисист Лоренцо Музетти на групповом этапе финального турнира Кубка Дэвиса – 2023 повторил скандальное празднование американца Бена Шелтона, которое он использовал на US Open – 2023.

Это произошло после победы Музетти вместе с Лоренцо Сонего в парном матче с представителями Чили. Италия обыграла Чили с общим счётом 3:0.

Напомним, в полуфинале титулованный серб Новак Джокович (2) со счётом 6:3, 6:2, 7:6 (7:4) обыграл 47-ю ракетку мира 20-летнего американца Бена Шелтона. После последнего розыгрыша Новак повторил фирменное празднование Бена. Шелтон на домашнем турнире «Большого шлема» большинство своих матчей празднует жестом, демонстрирующем звонок по телефону. Он стал вирусным.

Позднее отец и тренер Шелтона заявил, что таким образом Джокович пытался унизить Бена. Эти слова вызвали бурную реакцию теннисного сообщества.

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