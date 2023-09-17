Опубликована сетка турнира WTA-250 в Гуанчжоу

Появилась сетка теннисного турнира категории WTA-250, который пройдёт на хардовом покрытии в Гуанчжоу (Китай) с 18 по 24 сентября. В соревновании примут участие российские теннисистки Диана Шнайдер (83-я ракетка мира) и Анна Калинская (92-я ракетка мира).
В первом круге Шнайдер встретится с получившей восьмой номер посева американкой Клэр Лю, а Калинская — со второй сеяной, китаянкой Чжу Линь. Отметим, что россиянки могут встретиться друг с другом в четвертьфинале. Первый номер посева на турнире у польской теннисистки Магды Линетт.
На предыдущем турнире WTA-250 в Осаке (Япония), где выступали обе теннисистки, Шнайдер в первом круге уступила казахстанке Юлии Путинцевой, а Калинская дошла до четвертьфинала, где проиграла будущей чемпионке соревнования, американке Эшлин Крюгер.
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