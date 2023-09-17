Циципас сенсационно проиграл Молчану на Кубке Дэвиса
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Пятая ракетка мира 25-летний греческий теннисист Стефанос Циципас сенсационно проиграл 113-й ракетке мира словаку Алексу Молчану. Таким образом, у Молчана две победы в двух матчах со сборной Греции на Кубке Дэвиса.
Матч, который продолжался 3 часа 6 минут, завершился победой словака в трёх сетах — 7:6 (8:6), 4:6, 6:3. Циципасу удалось обыграть своего оппонента по количеству подач навылет — 13 против 8, однако по количеству двойных ошибок грек также оказался впереди — шесть против двух. Это была первая встреча двух теннисистов между собой.
Противостояние сборных Словакии и Греции завершилось с общим счётом 3:1 в пользу словаков. Для этих сборных это также первая встреча в истории Кубка Дэвиса между собой.
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