Сборная Великобритании вырвала последнюю путёвку в плей-офф Кубка Дэвиса

Сборная Великобритании и Франции определили в очном противостоянии последнего участника плей-офф Кубка Дэвиса — 2023.
Встреча Великобритании и Франции началась с матча Даниэля Эванса и Артюра Фиса, где британец оказался сильнее со счётом 2:1.
Далее сыграли Кэмерон Норри и Уго Умбер, где уже французский теннисист взял верх также со счётом 2:1.
Определять судьбу победителя в этой встрече пришлось в матче парного разряда между Даниэлем Эвансом/Нилом Скупски и Николя Маю/Эдуардом Роже-Вассленом. Первая партия уверенно осталась за французами — 6:1. Затем британцы оказались сильнее на тай-брейке второго сета — 7:6 (7:4). В третьем сете при счёте 5:4 Маю и Роже-Васслен не реализовали три матчбола. Затем, уже при счёте 6:5, французы снова не смогли реализовать матчбол. После четырёх отыгранных матчболов Эванс и Скупски выиграли третью партию на тай-брейке — 7:6 (8:6) — и тем самым вывели свою сборную в плей-офф Кубка Дэвиса, который пройдёт в Малаге с 21 по 26 ноября.
Таким образом, определились все участники плей-офф турнира: это Италия, Финляндия, Сербия, Австралия, Чехия, Нидерланды, Канада и Великобритания.
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