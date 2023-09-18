Барти: топ-10 стал более конкурентоспособным, чем в прошлом

Бывшая первая ракетка мира австралийка Эшли Барти рассказала о туре WTA, своих соотечественницах и конкурентоспособности в туре.

«В топ-100 не так уж много австралийцев, и мы над этим работаем. Чтобы оставаться на вершине, вам всегда нужно играть на более высоком уровне, у вас должна быть стабильность в течение 52 недель по определённой программе, и только тогда вы сможете сохранить свою позицию на вершине.

Есть много молодых людей, которые работают, даже в Австралии, и хотят расти и развивать свою игру. Нужно время, чтобы понять, насколько они вписываются и как можно расти вместе с их игрой.

Я с нетерпением жду возможности следить за своими соотечественницами, а также за другими теннисистками и хочу посмотреть, где они могут оказаться через пять или десять лет. Игра адаптировалась к современности по сравнению с прошлым, топ-10 более конкурентоспособен. Женщины показывают разные игровые комбинации, и им всегда удаётся удивлять», — сказала Барти.

Эшли Барти завершила карьеру в 25 лет в статусе первой ракетки мира из-за проблем со здоровьем, в частности с психологическим. Сейчас Барти помогает австралийской федерации, и, по её словам, она рада завершению карьеры в столь раннем возрасте.