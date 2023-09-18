Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Обновился рейтинг WTA. Российские теннисистки теряют позиции

Обновился рейтинг WTA. Российские теннисистки теряют позиции
Комментарии

Сегодня, 18 сентября, был опубликован обновлённый мировой рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA). Первая тройка рейтинга не изменилась, его возглавляет белоруска Арина Соболенко, на втором месте Ига Свёнтек из Польши. Американка Кори Гауфф замыкает тройку лидеров. На четвёртую строчку рейтинга поднялась американка Джессика Пегула и сместила Елену Рыбакину из Казахстана на пятую. На одну строчку вниз сместились российские теннисистки Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова. Анна Блинкова упала в рейтинге на две позиции.

Мировой рейтинг 52 недель WTA

1. Арина Соболенко (Беларусь) — 9266 очков.
2. Ига Свёнтек (Польша) — 8195.
3. Кори Гауфф (США) — 6165.
4 (+1). Джессика Пегула (США) — 5755.
5 (-1). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5665.
6. Маркета Вондроушова (Чехия) — 3830.
7. Онс Жабер (Тунис) — 3771.
8. Каролина Мухова (Чехия) — 3765.
9. Мария Саккари (Греция) — 3560.
10 (+3). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3220…

13 (-1). Дарья Касаткина (Россия) — 2790…
17. Людмила Самсонова (Россия) — 2415.
19 (-1). Вероника Кудерметова (Россия) — 2250.
20 (-1). Екатерина Александрова (Россия) — 2250…
26 (+1). Анастасия Потапова (Россия) — 1685…
40 (-2). Анна Блинкова (Россия) — 1263…
57. Мирра Андреева (Россия) — 979.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android