Обновился рейтинг WTA. Российские теннисистки теряют позиции

Сегодня, 18 сентября, был опубликован обновлённый мировой рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA). Первая тройка рейтинга не изменилась, его возглавляет белоруска Арина Соболенко, на втором месте Ига Свёнтек из Польши. Американка Кори Гауфф замыкает тройку лидеров. На четвёртую строчку рейтинга поднялась американка Джессика Пегула и сместила Елену Рыбакину из Казахстана на пятую. На одну строчку вниз сместились российские теннисистки Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова. Анна Блинкова упала в рейтинге на две позиции.

Мировой рейтинг 52 недель WTA

1. Арина Соболенко (Беларусь) — 9266 очков.

2. Ига Свёнтек (Польша) — 8195.

3. Кори Гауфф (США) — 6165.

4 (+1). Джессика Пегула (США) — 5755.

5 (-1). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5665.

6. Маркета Вондроушова (Чехия) — 3830.

7. Онс Жабер (Тунис) — 3771.

8. Каролина Мухова (Чехия) — 3765.

9. Мария Саккари (Греция) — 3560.

10 (+3). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3220…

13 (-1). Дарья Касаткина (Россия) — 2790…

17. Людмила Самсонова (Россия) — 2415.

19 (-1). Вероника Кудерметова (Россия) — 2250.

20 (-1). Екатерина Александрова (Россия) — 2250…

26 (+1). Анастасия Потапова (Россия) — 1685…

40 (-2). Анна Блинкова (Россия) — 1263…

57. Мирра Андреева (Россия) — 979.