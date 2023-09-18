Потапова поднялась на две строчки в обновлённом рейтинге чемпионской гонки WTA

Сегодня, 18 сентября, был опубликован обновлённый рейтинг Чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA). В первой десятке рейтинга изменений не произошло. По одной позиции потеряли Дарья Касаткина и Мирра Андреева, Анна Блинкова упала в рейтинге на две строчки. Анастасия Потапова поднялась на два места и занимает 25-ю позицию.
Чемпионская гонка WTA
1. Арина Соболенко (Беларусь) — 8210 очков.
2. Ига Свёнтек (Польша) — 6905.
3. Кори Гауфф (США) — 5620.
4. Елена Рыбакина (Казахстан) — 5476.
5. Джессика Пегула (США) — 4405.
6. Маркета Вондроушова (Чехия) — 3661.
7. Каролина Мухова (Чехия) — 3650.
8. Онс Жабер (Тунис) — 3212.
9. Мэдисон Кис (США) — 2737.
10. Петра Квитова (Чехия) — 2590…
14 (-1). Дарья Касаткина (Россия) — 2240…
17. Людмила Самсонова (Россия) — 1896.
18. Вероника Кудерметова (Россия) — 1896…
20. Екатерина Александрова (Россия) — 1841…
25 (+2). Анастасия Потапова (Россия) — 1588…
42 (-2). Анна Блинкова (Россия) — 968…
61 (-1). Мирра Андреева (Россия) — 700.
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