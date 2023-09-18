Потапова поднялась на две строчки в обновлённом рейтинге чемпионской гонки WTA

Сегодня, 18 сентября, был опубликован обновлённый рейтинг Чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA). В первой десятке рейтинга изменений не произошло. По одной позиции потеряли Дарья Касаткина и Мирра Андреева, Анна Блинкова упала в рейтинге на две строчки. Анастасия Потапова поднялась на два места и занимает 25-ю позицию.

Чемпионская гонка WTA

1. Арина Соболенко (Беларусь) — 8210 очков.

2. Ига Свёнтек (Польша) — 6905.

3. Кори Гауфф (США) — 5620.

4. Елена Рыбакина (Казахстан) — 5476.

5. Джессика Пегула (США) — 4405.

6. Маркета Вондроушова (Чехия) — 3661.

7. Каролина Мухова (Чехия) — 3650.

8. Онс Жабер (Тунис) — 3212.

9. Мэдисон Кис (США) — 2737.

10. Петра Квитова (Чехия) — 2590…

14 (-1). Дарья Касаткина (Россия) — 2240…

17. Людмила Самсонова (Россия) — 1896.

18. Вероника Кудерметова (Россия) — 1896…

20. Екатерина Александрова (Россия) — 1841…

25 (+2). Анастасия Потапова (Россия) — 1588…

42 (-2). Анна Блинкова (Россия) — 968…

61 (-1). Мирра Андреева (Россия) — 700.