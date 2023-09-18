Андрей Чесноков: если бы Рыбакина осталась в России, она бы не выиграла Уимблдон
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Победитель семи турниров ATP, бывшая девятая ракетка мира в мужском одиночном разряде, заслуженный мастер спорта России Андрей Чесноков оценил перспективы развития тенниса в Казахстане и не исключил возможности переезда в страну других теннисистов из России.
«Процесс переезда российских теннисистов в другие страны, в том числе Казахстан, уже идёт. И вряд ли он остановится в ближайшее время. Я очень рад за казахстанский теннис, там есть интерес к этому виду спорта, популяризация, развитие. Это здорово.
Когда в стране появляется чемпион турнира «Большого шлема», это всегда даёт определённый толчок к развитию. Так было и с Рыбакиной. Останься она в России, она бы не выиграла Уимблдон», — цитирует Андрея Чеснокова Legalbet.
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