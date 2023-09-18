Опубликован обновлённый рейтинг Кубка Дэвиса, сборная России опустилась на 69-е место

Опубликован свежий рейтинг Кубка Дэвиса. Его по-прежнему возглавляет сборная Канады, а сборная России, не выступающая с марта 2022 года, опустилась на пять позиций и теперь занимает 69-ю строчку рейтинга.

Рейтинг Кубка Дэвиса

1. Канада — 534.38 очков.

2. Испания — 463.75.

3. Австралия — 458.

4. Хорватия — 436.

5 (+2). Великобритания — 432.5.

6. Италия — 427.63.

7 (+1). Сербия — 419.38.

8 (-3). Германия — 419.

9. Нидерланды — 405.44.

10 (+3). Чехия — 390.38…

69. Россия — 199.88.

Напомним, в плей-офф Кубка Дэвиса — 2023 пробились сборные Италии, Финляндии, Сербии, Австралии, Чехии, Нидерландов, Канады и Великобритании. В 2022 году победу на турнире одержала сборная Канады, в состав которой входили Феликс Оже-Альяссим, Денис Шаповалов, Вашек Поспишил, Алексис Галарно и Габриэль Диалло.