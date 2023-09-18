Опубликован обновлённый рейтинг Кубка Дэвиса, сборная России опустилась на 69-е место

Опубликован свежий рейтинг Кубка Дэвиса. Его по-прежнему возглавляет сборная Канады, а сборная России, не выступающая с марта 2022 года, опустилась на пять позиций и теперь занимает 69-ю строчку рейтинга.
Рейтинг Кубка Дэвиса
1. Канада — 534.38 очков.
2. Испания — 463.75.
3. Австралия — 458.
4. Хорватия — 436.
5 (+2). Великобритания — 432.5.
6. Италия — 427.63.
7 (+1). Сербия — 419.38.
8 (-3). Германия — 419.
9. Нидерланды — 405.44.
10 (+3). Чехия — 390.38…
69. Россия — 199.88.
Напомним, в плей-офф Кубка Дэвиса — 2023 пробились сборные Италии, Финляндии, Сербии, Австралии, Чехии, Нидерландов, Канады и Великобритании. В 2022 году победу на турнире одержала сборная Канады, в состав которой входили Феликс Оже-Альяссим, Денис Шаповалов, Вашек Поспишил, Алексис Галарно и Габриэль Диалло.
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