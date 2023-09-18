Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Опубликован обновлённый рейтинг Кубка Дэвиса, сборная России опустилась на 69-е место

Опубликован обновлённый рейтинг Кубка Дэвиса, сборная России опустилась на 69-е место
Аудио-версия:
Комментарии

Опубликован свежий рейтинг Кубка Дэвиса. Его по-прежнему возглавляет сборная Канады, а сборная России, не выступающая с марта 2022 года, опустилась на пять позиций и теперь занимает 69-ю строчку рейтинга.

Рейтинг Кубка Дэвиса

1. Канада — 534.38 очков.
2. Испания — 463.75.
3. Австралия — 458.
4. Хорватия — 436.
5 (+2). Великобритания — 432.5.
6. Италия — 427.63.
7 (+1). Сербия — 419.38.
8 (-3). Германия — 419.
9. Нидерланды — 405.44.
10 (+3). Чехия — 390.38…
69. Россия — 199.88.

Напомним, в плей-офф Кубка Дэвиса — 2023 пробились сборные Италии, Финляндии, Сербии, Австралии, Чехии, Нидерландов, Канады и Великобритании. В 2022 году победу на турнире одержала сборная Канады, в состав которой входили Феликс Оже-Альяссим, Денис Шаповалов, Вашек Поспишил, Алексис Галарно и Габриэль Диалло.

Материалы по теме
Опубликован обновлённый рейтинг Чемпионской гонки ATP, в топ-10 — без изменений
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android